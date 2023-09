Un pauroso incendio distrugge una baracca e danneggia le case adiacenti

Un incendio ha seminato il panico oggi pomeriggio 7 settembre in via Candiega a Montagnana. Il rogo si è sprigionato attorno alle 17 e ha coinvolto in prima battuta una baracca. Nel corso dei minuti, nonostante il tempestivo intervento dei vigili del fuoco, ha intaccato anche alcune abitazioni della zona. Il bilancio che poteva essere ben più grave è di nessun ferito. Enormi i danni, che soltanto nella giornata di domani potranno essere quantificati.

I soccorsi

Dalle 17 i vigili del fuoco hanno operato in via Candiega a Montagnana per l’incendio di una baracca estesosi anche a delle abitazioni adiacenti: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati da Este, Legnago e Padova con due autopompe, due autobotti, un’autoscala e 15 operatori sono riusciti a circoscrivere le fiamme, evitando un rogo generalizzato di tutto il caseggiato. Sono ora in corso le operazioni di completo spegnimento e bonifica. Le cause del rogo sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Al momento non si esclude alcuna ipotesi. A scopo precauzionale è stata allertata anche la centrale operativa del 118, ma nessuno dei presenti ha necessitato delle cure del pronto soccorso.