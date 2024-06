Amava il basket, il suo lavoro e la famiglia: morto

La comunità di Montagnana è in lutto. Aveva solo 28 anni. E' rimasto vittima di un malore improvviso che non gli ha dato scampo nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del Suem 118. Oggi 24 giugno è morto in ospedale a Padova senza mai riprendere conoscenza Edoardo Rossini. A tradirlo è stato un attacco cardiaco che l'ha travolto sabato sera. Di qui la corsa in ospedale e la lenta agonia fino al decesso. Ai familiari di Edoardo sono pervenute anche le condoglianze dell'amministrazione comunale a nome dell'intera comunità di Montagnana.

Chi era

Il grande amore di Edoardo era la pallacanestro. Chi si intende di questo sport lo identificava come uno dei giocatori più forti della pallacanestro Montagnana. Il 28enne era un ragazzo serio senza troppi grilli per la testa. Lavorava da parecchio tempo alla Sartori Rides, azienda di famiglia che si occupa di costruzione di giostre per le feste paesane, i parchi divertimenti e i luna park. La notizia del grave lutto ha colto tutti di sorpresa. Chi era a conoscenza del grave malore che l'aveva colpito, ha sperato fino all'ultimo nel miracolo e ora ne piange la scomparsa. E' stato dipinto come un ragazzo solare, ligio al dovere, molto più maturo della sua età. Già domani si conoscerà la data delle esequie.