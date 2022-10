Addio a "Tony" Scarato: aveva solo 45 anni

Un grave lutto ha colpito la comunità di Montagnana. A 45 anni è morto improvvisamente domenica Antonio Scarato che in paese tutti conoscevano come "Tony". Una morte improvvisa ancora tutta da decifrare. La salma si trova ora all'istituto di Medicina legale dell'ospedale di Schiavonia a disposizione dell'autorità giudiziaria. Già nella giornata odierna potrebbe arrivare il nullaosta per le esequie.

Chi era

Il quarantacinquenne autotrasportatore viveva nel popoloso quartiere San Zeno con l'adorata madre Pasquina. Antonio adorava sua madre, che da dieci anni aveva perso il marito. Non le faceva mancare nulla e la trattava con amore così come la zia materna. La sua vita lavorativa è stata caratterizzata da importanti esperienze come manutentore e agricoltore. Ora guidava i camion ed era orgoglioso della sua vita. Da qualche tempo si frequentava con una donna. Era felice, poi il dramma. Gli amici lo ricordano come una persona meravigliosa, amante della compagnia, che scambiava sempre una parola con tutti. A Montagnana tutti lo conoscevano e ora ne piangono l'assenza.