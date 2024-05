Si sente male sul tetto della scuola, operaio salvato dai vigili del fuoco

Miracoloso salvataggio messo a segno oggi 24 maggio alle 14 dai vigili del fuoco. L'emergenza è scattata in via Frassenara a Montagnana dove sono in corso lavori di ristrutturazione alla scuola primaria Dante Alighieri. Ad un tratto uno dei muratori impegnato nei lavori si è accasciato sul tetto della struttura. I colleghi hanno subito intuito che la situazione era delicata e hanno chiesto aiuto ai numeri d'emergenza. Di qui l'arrivo in pochi minuti dei vigili del fuoco con mezzi da Este e Padova, dei sanitari del Suem 118 e dei carabinieri.

L'intervento

L’operaio, dopo essere stato assistito dai sanitari del Suem, è stato portato a terra con la barella dell’autoscala dei vigili del fuoco. L’uomo dopo essere stato stabilizzato è stato poi trasferito per le cure in ospedale. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo le 16. Dai primi riscontri effettuati in ospedale la vittima del malore non sarebbe in pericolo di vita. A tradirlo potrebbe essere stato un colpo di calore, sta di fatto che in ospedale sarà sottoposto a tutti gli accertamenti clinici con l'obiettivo di risalire alla natura del malessere.