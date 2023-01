Si ripetono a frequenza impressionante i casi di alberi, all'apparenza sani, che all'improvviso stramazzano al suolo con il concreto rischio non solo di provocare danni, ma anche morti. L'ennesima tragedia sfiorata oggi 9 gennaio alle 2 di notte.

I fatti

I Vigili del fuoco sono intervenuti in viale Stazione a Montegrotto Terme per la caduta di un pino marittimo finito sopra due auto in sosta. Nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati da Abano Terme hanno subito verificato che non vi fossero persone coinvolte all'interno dei mezzi. Successivamente gli operatori del 115 hanno provveduto a liberare dai rami del pino le due auto e la strada che era completamente ostruita. Le operazioni di soccorso dei Vigili del fuoco sono terminate alle 4.

Le reazioni

«Fortunatamente - ha detto il sindaco di Montegrotto Riccardo Mortandello che in mattinata ha incontrato il proprietario dell’auto maggiormente danneggiata - non ci sono stati feriti. Ma penso che quanto accaduto, in una serata non caratterizzata da forte vento, e su un’essenza che non era malata, vada a rafforzare la riflessione che come amministrazione stiamo portando avanti da tempo: gli ambientalisti da salotto devono rendersi conto che anche le piante hanno un ciclo di vita, nascono, crescono e muoiono. E quando diventano pericolose perché sono malate o perché è stata piantata un’essenza non adatta a un centro storico come i pini domestici o marittimi, vanno sostituite per la sicurezza dei cittadini». Mortandello ha aggiunto: «Proprio questo motivo ci ha indotti a sostituire le quattro querce americane in pieno centro a Montegrotto nell’autunno dell’anno scorso. Anche gli alberi hanno bisogno di vivere in un ambiente adeguato e un contesto urbano per molte essenze non lo è. Per questo capita che alberi di quaranta, 50, 60 anni anche se sani diventino pericolosi. Il primo obiettivo degli amministratori è tutelare la salute pubblica: noi lo faremo valutando la stabilità delle piante e promuovendo in ogni modo la piantumazione di essenze sicure dal punto di vista della stabilità».

Il parere del tecnico

«Siamo impegnati - ha precisato il responsabile del servizio tecnico del Comune, Andrea Rinaldo - in un lavoro continuo di verifica di stato di salute delle piante, per questo entro i primi mesi dell’anno affideremo a professionisti un censimento di tutte le essenze arboree comunali. Nel nostro territorio insistono molte essenze di dimensioni importanti, alberi piantati molti anni fa che non hanno le caratteristiche appropriate per centri storici, per le dimissioni che raggiungono e per le caratteristiche dall’apparato radicale. Un esempio di alberi con chiome grandi e radici poco profonde sono appunto i pini domestici o marittimi, che anche in buono stato di salute possono essere pericolosi per motivi di stabilità. Come nel caso di questa notte, possono collassare in modo improvviso e senza segnali preventivi».