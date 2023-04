Morì 40 anni fa durante una rapina in gioielleria: ricordato Alfredo Costantini

Oggi, 14 aprile, si è celebrato il quarantesimo anniversario della morte del vice brigadiere Alfredo Costantini. All'epoca dei fatti il militare aveva solo 23 anni. Fu ucciso da un commando criminale durante una rapina alla gioielleria Marchi in viale Stazione a Montegrotto Terme. Alla cerimonia ha partecipato il comandante provinciale colonnello Michele Cucuglielli, una rappresentanza di militari della Compagnia di Abano Terme, dell’associazione Nazionale carabinieri edell’ANFor, i familiari della vittima, autorità della Provincia tra cui il prefetto Raffaele Grassi, il procuratore della Repubblica Valeria Sanzari e il sindaco di Montegrotto Terme Riccardo Mortandello oltre ad una scolaresca dell’Istituto comprensivo di Montegrotto Terme e del consiglio comunale dei ragazzi.

La cerimonia

Durante la cerimonia è stata deposta una corona davanti alla lapide commemorativa dell’evento a ricordo del conflitto a fuoco avvenuto il 14 aprile 1983 in cui rimase coinvolto il vice brigadiere Alfredo Costantini, con la benedizione impartita ed una preghiera in memoria del militare resa dal cappellano militare, don Corrado Tombolan. Successivamente hanno preso la parola due studenti dell’istituto comprensivo per leggere un breve pensiero in memoria del vice brigadiere, il fratello Ulisse, il sindaco del comune di Montegrotto Terme, il comandante provinciale e in chiusura il prefetto di Padova. Tutti concordi che il sacrificio di un giovane carabiniere servitore della Patria non debba essere mai dimenticato.