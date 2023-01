Usava lo scalo ferroviario di Montegrotto per spacciare: arrestato

Da tempo continuavano ad arrivare alla centrale operativa del 112 segnalazioni che riferivano di un cittadino straniero impegnato giornalmente nell'area della stazione ferroviaria di Montegrotto Terme a spacciare. Ieri, 16 gennaio, i carabinieri della Compagnia di Abano dopo aver raccolto informazioni decisive a carico del sospettato, sono entrati in azione.

L'arresto

In manette è finito un cittadino di 31 anni originario della Nigeria, risultato irregolare sul territorio nazionale. Ieri i militari che a distanza di sicurezza stavano seguendo i movimenti del nigeriano, hanno assistito a due cessioni di stupefacente. A questo punto i carabinieri hanno fermato i presunti assuntori, un uomo di 31 e un altro di 36 anni sottoponendoli a perquisizione personale. L'attività ha consentito di sequestrare complessivamente cinque dosi di eroina. Per loro inevitabile è arrivata la segnalazione alla Prefettura in qualità di assuntori. Una volta raccolta la prova che il nigeriano spacciasse l'hanno seguito a bordo di un treno Rovigo-Venezia. Giunti alla fermata di Terme Euganee il trentunenne è stato bloccato. E' stato trovato in possesso di 550 euro provento di precedente illecita attività e due smartphone. Il tutto è stato sequestrato mentre il nigeriano una volta portato in caserma è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.