Dai bambini per i bambini, ecco il "regalo sospeso"

«Dai bambini per i bambini» è con questo spirito che la vicesindaca del comune di Montegrotto Terme Elisabetta Roetta presenta l’iniziativa Un Natale Speciale un vestitino o un regalo sospeso.

Bambini

«Bambini e ragazzini della nostra città - spiega Roetta - fino al 21 dicembre possono portare in municipio un indumento o un gioco incartato. All’esterno dovranno indicare se si tratta di un regalo per una femmina o per un maschio e a quale età è adatto. Il regalo verrà dato ai bambini meno fortunati non solo di Montegrotto Terme ma anche di alcune parti remote del mondo».

Iniziativa

L’iniziativa è rivolta ai ragazzi ma anche a tutti coloro che hanno voglia di donare un qualcosa a chi è meno fortunato e in questo senso l'invito è rivolto anche alle attività di Montegrotto Terme. «I gesti semplici - commenta il sindaco Riccardo Mortandello - sono in realtà le azioni più importanti per rinsaldare l'armonia e la solidarietà che oggi più di ieri dovrebbero appartenere ad ognuno di noi».