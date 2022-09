Lo strano caso delle bandiere di Berta che vanno "a ruba"

Non tanto il valore economico, quando quello simbolico: alla vigilia dell’attesa rievocazione medievale in cui Montegrotto Terme celebra la propria storia e leggenda, dal centro cittadino già addobbato per la due giorni che si terrà a parco Mostar e per il corteo che domenica si snoderà per le vie della città nella notte tra giovedì e venerdì sono state rubate una dozzina di bandiera del «Tempo di Berta» appese dai volontari dell’associazione.

Berta

«Nonostante questo - afferma il sindaco Riccardo Mortandello - siamo certi che la manifestazione sarà un successo. Invitiamo chi le ha prese a riconsegnarle al più presto e dal canto nostro faremo una specifica segnalazione ai carabinieri e controlleremo quanto ripreso dalle telecamere di sorveglianza».

Medioevo

Da sabato pomeriggio e fino a domenica sera parco Mostar si trasformerà in un borgo medioevale, da quest’anno anche una locanda con la possibilità di mangiare piatti tipici del Medioevo e per i bambini una speciale rievocazione con i burattini. Alla due giorni in costume medievale prenderanno parte oltre duecento figuranti nelle vesti di armati, principi, castellani e popolani, tutti sono attori non professionisti che rivestono i panni di antichi personaggi con grande entusiasmo, emozione e passione.