Bici abbandonate, il Comune le fa rimuovere

Nel parcheggio della stazione ferroviaria di Montegrotto - Terme Euganee si è provveduto nei giorni scorsi a rimuovere le biciclette abbandonate da mesi nel parcheggio.

Rimozione

Grazie al lavoro della polizia locale e di Etra sono state rimosse una trentina di biciclette in stato di degrado prive di manubrio, ruote o sconquassate. Sono stati tolti anche una miriade di lucchetti dimenticati nelle rastrelliere o lungo il perimetro della ferrovia.

Amministrazione

«Invitiamo tutti gli utenti che raggiungono la stazione ferroviaria in bicicletta di non parcheggiare nel lato Mezzavia ma di abituarsi ai due parcheggi di fronte alla stazione meglio presidiati. Parcheggi facilmente raggiungibili da Mezzavia grazie alla pista ciclopedonale che passa in piena sicurezza nel sottopasso esistente», fanno sapere dall'amministrazione comunale.