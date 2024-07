Blitz all'hotel Cristallo ormai dismesso: denunciati sei sbandati

Controlli presso l’hotel dismesso Cristallo, sei persone denunciate. Nel corso della mattinata odierna 18 luglio i carabinieri della Compagnia di Abano Terme unitamente al personale della polizia locale di Montegrotto Terme, supportati dai militari del battaglione Veneto di Mestre, hanno eseguito un controllo congiunto presso l’hotel dismesso “Cristallo” dove era stato segnalata la presenza di diverse persone. Nei prossimi giorni il servizio verrà ripetuto in modo tale da dare un messaggio forte della presenza delle forze dell'ordine anche in un punto di Montegrotto dove spesso si vengono a formare sacche di degrado.

L'intervento

Nel corso dei controlli dove sono state ispezionati palmo a palmo tutti gli ambienti della struttura sono stati individuati all’interno di alcune camere sei nordafricani. Le persone identificate sono state allontanate e denunciate in stato di libertà all’autorità giudiziaria per il reato di invasione di terreni o edifici. Una volta terminata l'attività l'edificio è stato messo nuovamente in sicurezza per evitare che nell'immediato torni ad essere luogo di bivacco di fatto senza fissa dimora. Questo intervento odierno arriva a seguito di numerose lamentele da parte dei residenti che identificano il luogo dismesso come una zona ad alto tasso di degrado che di fatto non porta giovamento al territorio termale soprattutto durante i mesi estivi con un numero considerevole di turisti.