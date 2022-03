Montegrotto celebra marzo come il “mese della donna”. Numerosi gli eventi in programma

Il 2 giugno 1946 avvennero due fatti estremamente importanti per il nostro Paese: il Referendum che fece scegliere gli italiani tra la Monarchia e la Repubblica e la partecipazione delle donne al voto per la prima volta. La Mostra intende essere un omaggio omaggio ai pensieri di quelle donne e a quelle emozioni quasi dimenticate, disperse nei solchi di una memoria poco coltivata dalle Istituzioni, amministrative, scolastiche, civili, partitiche. Quali furono i sentimenti e le posizioni assunte da coloro che furono chiamate a votare per la prima volta? Che cosa ci fu dietro a quel voto e a quel suffragio che per la prima volta fu "universale"? quali e quante donne fecero la campagna elettorale, girarono l'Italia intera per convincere le "altre" dell'importanza del voto? Quale significato le Donne diedero a quel voto che non nacque sic et simpliciter da un atto legislativo, ma anche e soprattutto dall'impegno, dalla caparbietà e dalla volontà che tante Donne, cadute ormai nell'oblio, misero per arrivarci.

Villa Draghi

Sempre a Villa Draghi, al piano superiore, sarà possibile ammirare i quadri di Cristina Bogoni. La mostra d’arte “Donne in Villa” sarà visitabile il dal 6 all’8 di marzo e l’allestimento è a cura dell’Associazione Villa Draghi. Le altre iniziative per celebrare il mese della donna riguarderanno il Museo del Termalismo Antico del Territorio. Il giorno 8 marzo dalle 15 alle 18 tutte le donne potranno visitare il museo gratuitamente. Sempre l’8 marzo presso la biblioteca Alda Merini, alle ore 21, si terrà un reading a cura di Maria Grazia Mandruzzato dal titolo “le Mille e una Notte: fiabe, leggende, canti e poesie della tradizione orale persiana, araba e indiana”. La Mostra, che sarà visitabile il sabato e la domenica fino al 18 aprile parla di una data emblematica e significativa per le donne italiane.

Open Mundi

Sabato 26 marzo, ore 15:00 a cura di Open Mundi, si svolgerà una camminata alla scoperta di Beatrice d'Este. Donna di cultura e importante mecenate e capofila della moda. Fu una delle personalità più importanti del suo tempo. Ritrovo ore 14.30 nella Piazza del Comune e con le auto si raggiunge Monte Fasolo da dove s'inizia la camminata fino a Villa Beatrice d'Este. Camminata di media difficoltà necessario abbigliamento adeguato e scarpe da trekking. Per informazioni e prenotazioni OpenMundi 340.2577178