In moto nei sentieri del parco dei Colli Euganei: quattro multati

In moto in una zona protetta, nei guai quattro motociclisti. L'attività è stata portata a termine, ieri 21 settembre, dai carabinieri forestali di Montegrotto Terme ieri. Dalla ricostruzione dei fatti, i motociclisti sono stati sorpresi e fermati lungo il sentiero che dalla via Vendevolo raggiunge la cima del monte Ceva.

L'allarme

Tutto è nato dalla segnalazione al 112 di un'escursionista. Tempestivo è arrivato l'intervento dei militari. I trasgressori sono stati fermati in un punto strategico del percorso, un restringimento del sentiero, dal quale non sarebbe stato possibile invertire la marcia e fuggire. Sono stati identificati quattro italiani, due residenti in provincia di Padova e due di Prato in Toscana. A loro è stata contestata la violazione amministrativa di 102 euro a testa per guida in area vietata, secondo quanto previsto dalla Regione e relativa al parco dei Colli Euganei.

Carabinieri Forestali e Parco Colli

Sono stati intensificati i servizi dedicati alla prevenzione e al contrasto del percorso fuoristrada. Nel pianificare questi servizi vengono coinvolte anche altre pattuglie provenienti dalle Stazioni Forestali della Provincia, con la collaborazione dell’Arma territoriale per ogni utile supporto operativo. L’area del Parco Colli è da sempre il punto di riferimento per gli abitanti della città di Padova e non solo quando, specie la domenica, vogliono trascorrere delle serene passeggiate ed assaporare i profumi del bosco e della natura. Proprio in questo contesto l’azione di vigilanza dei Forestali punta da un lato a salvaguardare l’ambiente e l’ecosistema e dall’altro ad incrementare la sicurezza anche nei territori più rurali e isolati dal contesto urbano perché possano essere fruiti dalla popolazione in tutta sicurezza.