Giuseppe Frazzetto è il nuovo comandante dei carabinieri di Montegrotto

Un volto nuovo nel territorio euganeo: il luogotenente Giuseppe Frazzetto ha assunto il primo marzo il comando della stazione carabinieri di Montegrotto Terme. Il sottufficiale, sposato e con due figli nonché nonno di una nipotina di un anno e mezzo, ha alle spalle una lunga carriera nell’Arma iniziata nel 1988 da carabiniere presso i valichi di frontiera del Piccolo San Bernardo (Aosta) e di Luino (Varese). Da sottufficiale ha prestato servizio nel 1992 presso la stazione carabinieri di Desio (Monza Brianza), nel 1994 al Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia carabinieri di Seregno (Milano) e dal 1997 fino a febbraio 2023 al Nucleo Operativo e Radiomobile di Este.

La carriera

Ha svolto delicate indagini volte al contrasto dei reati in materia di stupefacenti e dei reati contro il patrimonio, molte delle quali hanno ricevuto il plauso dell’autorità giudiziaria con note di merito ed encomi. Ha partecipato alle indagini che nel 2014 hanno portato alla disarticolazione di una banda mista italo-albanese dedita alle rapine ad istituti di credito e gioiellerie. Ha avuto inoltre parte attiva nelle indagini che, nel 2015, portarono all’arresto per traffico di stupefacenti di tre persone di cui due fratelli di origine colombiana e uno italiano sequestrando ingenti quantitativi di cocaina e hashish nonché alle investigazioni che nel 2016 portarono all’arresto di tre cittadini marocchini responsabili di una rapina ai danni di due coniugi anziani di Piacenza d’Adige legati e seviziati con un ferro da stiro. Numerose sono state le altre occasioni in cui il luogotenente Frazzetto ha dimostrato la sua dedizione al servizio e il suo impegno a favore della comunità, come continuerà a fare nel nuovo incarico di comandante di stazione, al servizio dei cittadini.