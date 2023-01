Tradito dal terreno sconnesso: sportivo si ferisce ad un piede

Momenti di apprensione ieri mattina poco prima di mezzogiorno per un uomo che stava facendo sport a cielo aperto sui Colli a Montegrotto Terme.

Cosa è successo

Attorno alle 11.50 il Soccorso alpino di Padova è stato allertato dalla centrale operativa del 118, per un escursionista scivolato sul sentiero che attraversa le creste del monte Ceva. Il 44enne di Padova, che si trovava con altre persone, avrebbe messo male un piede a causa del tracciato fangoso e avrebbe riportato un probabile trauma alla caviglia. Raggiunto da 8 soccorritori, all'infortunato è stata subito immobilizzata la caviglia. L'uomo è stato quindi caricato in barella e trasportato per 800 metri fino all'ambulanza, diretta all'ospedale di Abano Terme. Avrà bisogno di un periodo di convalescenza, ma le sue condizioni non destano preoccupazione.