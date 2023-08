Macabra scoperta ieri 3 agosto attorno alle 23 a Montegrotto Terme. Qualcuno ha notato un corpo senza vita sul letto del canale Menona all'altezza di via Mezzavia e ha subito chiamato i numeri d'emergenza. Sono arrivati i carabinieri e i vigili del fuoco di Abano con un paio di mezzi e una squadra di sommozzatori e i sanitari del Suem 118 che non hanno potuto far altro che constatare l'avvenuto decesso. Il corpo è stato portato a riva, da una prima ricognizione esterna della salma, non presenterebbe lesioni riconducibili ad una morte violenta. Per ovvi motivi, tuttavia, gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi.

Cosa è successo

Dai primi riscontri raccolti si tratterebbe di un uomo residente non distante dal luogo del rinvenimento di 77 anni. Sarebbe uscito autonomamente per fare una passeggiata. Potrebbe aver perso l'equilibrio fino a scivolare in acqua. Del rinvenimento è stato messo al corrente il pubblico ministero di turno. La salma, non appena è giunto il nullaosta è stata portata all'istituto di Medicina legale di Abano a disposizione dell'autorità giudiziaria. E' probabile che sul corpo dell'anziano venga effettuata l'autopsia per avere un quadro preciso e definitivo della vicenda.