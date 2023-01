Smottamento del terreno, strade chiuse e viabilità in tilt

Emergenza a Montegrotto nel tardo pomeriggio odierno, 17 gennaio. A seguito di segnalazione telefonica di un cittadino pervenuta alla centrale operativa del

comando di Polizia Locale, il Comune ha appreso di un pericoloso smottamento di un terreno sulla fiancata sinistra di via Scagliole, con provenienza da via Piazza Libertà di Turri bassa in direzione via Scagliara verso Turri alta. Il fenomeno ha provocato la caduta di massi sulla sede stradale.

L'attività

La Polizia Locale si è subito portata sul luogo della segnalazione potendo constatare lo smottamento in atto sulla fiancata sinistra di via Scagliole, pon potenziale pericolo di cedimento e caduta di materiale organico, vegetale e roccioso dalla fiancata del costone sulla sede stradale. Si è subito capito che era necessario un intervento urgente per scongiurare problemi alla collettività e agli utenti della strada. Il Comune, attraverso tecnici specializzati ha convenuto che era necessario procedere alla chiusura della strada. E' stato interdetto il traffico veicolare e pedonale a garanzia della sicurezza stradale. Le condizioni meteo avverse delle ultime ore non favoriscono l'attività di messa in sicurezza.

La chiusura

Considerato che occorre monitorare lo stato di pericolo in atto e soprattutto individuare le soluzioni tecniche necessarie a mettere in sicurezza il tratto stradale interessato dall’evento, si è deciso che fino al cessato pericolo e ripristino delle condizioni di sicurezza, è vietato transitare a piedi e in auto nel tratto stradale di via Scagliole compreso tra via Monte Rua e Via Zucca civici 2/3, ad eccezione dei mezzi di soccorso ed emergenza. Il restante tratto di Via Scagliole libero alla circolazione stradale sarà raggiungibile provenendo unicamente da piazza Libertà per i residenti e frontisti del restante tratto di Via Scagliole, di Via Monte Alto e di Via Monte Rua sino allo sbarramento fisico in corrispondenza dell’intersezione con via Monte Rua.

Possibili soluzioni alla viabilità

Via Scagliole si potrà prendere anche provenendo unicamente da via Scagliara e via Regazzoni Bassa e da Via Regazzoni Alta per i residenti, frontisti e scuolabus diretti verso il restante tratto di Via Scagliole e laterali in vista di Via Montevendevolo e Via Zucca civici 2/3 sino allo sbarramento fisico ivi presente. Inoltre verrà posata idonea segnaletica stradale verticale di preavviso della successiva chiusura stradale in essere su Via Scagliole all’intersezione tra via Regazzoni Bassa e via Scagliara; all’intersezione tra via Regazzoni Bassa e via Regazzoni Alta e all’intersezione tra Piazza della Libertà e Via Scagliole.