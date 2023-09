In passeggiata sui Colli con la moglie si sente male dopo la puntura di un calabrone

Questa mattina, 10 settembre, dopo l'allerta dalla Centrale del Suem verso le 10,40 una squadra del Soccorso alpino di Padova è intervenuta per un malore a seguito della puntura di un calabrone. Mentre passeggiava assieme alla moglie e a un amico lungo il sentiero numero 18 di Villa Draghi, un 65enne di Abano Terme è stato punto da un calabrone e ha iniziato a sentirsi poco bene.

I soccorsi

L'uomo è stato raggiunto dai soccorritori assieme al personale sanitario dell'ambulanza, per essere poi monitorato dall'equipe medica dell'elicottero del Suem di Padova, sbarcato nelle vicinanze. Valutate le condizioni, l'escursionista è stato poi accompagnato sul sentiero per 300 metri e affidato all'ambulanza diretta all'ospedale di Abano per gli approfondimenti del caso. Avvisati i responsabili del Parco della presenza del nido di calabroni. Terminati in ospedale tutti gli accertamenti del caso lo sfortunato sportivo è stato giudicato non in pericolo di vita.