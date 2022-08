Montegrotto Terme entra nella rete dei Comuni delle Madonne Nere

Il comune di Montegrotto Terme ha deciso di aderire alla proposta del Comune di Seminara, in provincia di Reggio Calabria, di entrare come fondatore nella rete dei Comuni delle Madonne Nere, un’istituzione che coinvolgerà le autorità clericali, le associazioni e le comunità tutte per promuovere non solo il culto e le bellezze storico architettoniche ad essa collegate, ma di creare occasioni di promozione turistica attraverso il continuo scambio di esperienze, anche istituzionali.

Proposta

La proposta è stata avanzata dal sindaco della cittadina calabrese, Giovanni Piccoli, al primo cittadino sampietrino Riccardo Mortandello, che l’ha accolta con entusiasmo. «Con l’occasione - racconta Mortandello - ho avuto anche un invito istituzionale a partecipare alle celebrazioni della Madonna dei Poveri di Seminara. La rete europea dei Comuni che ospitano Madonne Nere è una prospettiva molto interessante anche dal punto di vista del turismo religioso».

Madonna nera

Montegrotto Terme ospita una statua lignea della madonna nera nell’omonimo santuario, mentre Seminaria ospita la statua della Madonna Nera dei Poveri, risalente al XIII secolo, nella seicentesca chiesta di San Michele.