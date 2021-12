Montegrotto Terme, parte il concorso «Vota la vetrina più bella»

In occasione delle festività Natalizie, l’amministrazione comunale di Montegrotto Terme, in collaborazione con i commercianti del territorio, ha indetto il concorso:”Vota la vetrina più bella del Natale 2021”. L’iniziativa è rivolta a negozi, bar, ristoranti e attività di servizio che abbiano una vetrina affacciata su una via o una piazza pubblica a Montegrotto Terme. Per partecipare, è necessario inviare entro il 25 dicembre una foto della propria vetrina all’indirizzo email andrea.agnelio@montegrotto.org .

Concorso

Le foto del concorso verranno pubblicate sulla pagina Facebook del comune di Montegrotto Terme. Vincerà il titolo “vetrina più bella del Natale 2021” il negozio la cui foto si aggiudicherà il maggior numero di like/reaction (a tal proposito, si precisa che verrà considerata quale votazione positiva qualsiasi emoticon). La premiazione avverrà presso il negozio vincitore dopo le festività natalizie. «Si tratta - spiega il sindaco Riccardo Mortandello - di un modo per promuovere il commercio di vicinato e le attività d’eccellenza del territorio. In una situazione di grande incertezza come quella attuale, l’amministrazione vuole dare un segnale di vicinanza alle attività e per supportarle».