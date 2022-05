Alla primaria una sezione con il Metodo Montessori

L’istituto comprensivo di Montegrotto Terme in collaborazione con l’Opera nazionale Montessori e il sostegno del Comune di Montegrotto Terme si stanno preparando per avviare nell’anno scolastico 2023/24 una sezione della scuola primaria con il metodo Montetessori. «Come amministrazione - spiega il sindaco Riccardo Mortandello - non faremo mancare il nostro sostegno a questa iniziativa che che permetterà all'Istituto Comprensivo di Montegrotto Terme di assumere un ruolo di ancor più maggior rilievo nel panorama delle Istituzioni Scolastiche».

«Stiamo partendo - annuncia la dirigente Roberta Scalone - con un corso di formazione che consentirà ai docenti o futuri docenti della scuola Primaria di apprendere, di acquisire e migliorare la capacità di definire le strategie educative e didattiche più adeguate secondo il contesto specifico, per raggiungere, attraverso obiettivi di apprendimento progressivi, i traguardi di sviluppo delle competenze previste dalle Indicazioni Nazionali del curricolo».

La caratteristica del metodo Montessori è la considerazione del bambino come persona unica, il cui processo di crescita, in tutti i suoi aspetti (fisico, intellettuale, emozionale, morale, culturale, sociale), viene sostenuto dall’esperienza di apprendimento basata sulla libera scelta. «Per l’attivazione di nuove classi di scuola primaria secondo il Metodo differenziato Montessori - afferma Roberto di Natale, dirigente UAT di Padova e Rovisto - è indispensabile che ogni scuola abbia nel proprio organico docenti in possesso dell’attestato di partecipazione ai corsi di formazione sul metodo. L’iniziativa avviata da Montegrotto Terme avrà una valenza per tutta la provincia di Padova». «Organizzare il corso di formazione in differenziazione didattica Montessori 6-11 è un impegno di grande rilievo, frutto di una scelta in favore dell’infanzia e del rinnovamento della scuola, condivisa con le Amministrazioni comunali di Montegrotto e Torreglia perché investire sull’educazione significa promuovere lo sviluppo del territorio», prosegue la dirigente dell’istituto comprensivo che si è occupata dell’organizzazione del corso. «Sono certo - commenta l’assessore all’Istruzione del Comune di Montegrotto Terme Pier Luigi Sponton - che questo corso di formazione sarà in grado di dare ancor più valore alla già importante azione educativa che le istituzioni scolastiche svolgono nel nostro territorio».