Cliente "007" incastra i truffatori del legno da ardere

La truffa della legna è più che mai di attualità in questo periodo dell'anno caratterizzato da temperature a ridosso degli zero gradi. Tuttavia non sempre i truffatori riescono a spuntarla. Ne sanno qualcosa due volti noti alle forze dell'ordine di 32 e 34 anni residenti a Cerignola in provincia di Foggia.

Il cliente 007

A mettere i carabinieri sulle loro tracce e stato ieri, 11 dicembre, un cittadino residente in via Fermi a Montegrotto che ha ordinato un carico di 60 quintali al costo di 600 euro per incastrare i truffatori che il mese scorso si erano presi gioco della suocera. Non appena il furgone dei due venditori di legno foggiano ha scaricato la legna, il cliente detective ha chiamato il 112.

I fatti

In via Fermi è arrivata ieri pomeriggio una pattuglia dei carabinieri di Montegrotto, intervenuta su richiesta della centrale operativa del 112 che aveva ricevuto la segnalazione di un tentativo di truffa in atto. Ebbene, i militari hanno identificato i due venditori, che sono risultati volti noti alle forze dell'ordine. Il cliente di fatto ha riferito ai carabinieri che la legna consegnata non corrispondeva ai 60 quintali ordinati. Si è così proceduti alla pesatura che ha evidenziato come nel piazzale erano stati svuotati appena 7 quintali di materiale a fronte dei 60 pattuiti. Ai carabinieri non è restato altro che denunciare in concorso gli amici di Cerignola per la tentata truffa di ieri e la truffa del mese scorso ai danni della suocera del cittadino 007. La donna infatti, ieri ha riconosciuto la coppia e ha riferito all'Arma che si trattava dei due signori che un mese prima le avevano spillato soldi senza consegnare il corrispettivo in legna.