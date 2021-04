Montegrotto, vandali in azione: staccionata dell'anello ciclabile appena sistemata, subito danneggiata

I lavori nel centro di Montegrotto Terme nel tratto che va da via Caposeda a Via Catajo si sono conclusi solo pochi giorni fa e in mattinata l’amarissima sorpresa: un nuovo atto vandalico ha distrutto un pezzo della staccionata appena rimessa a nuovo

Un chilometro e mezzo di staccionata lungo l’anello ciclabile dei Colli Euganei rifatta, raddrizzando i pali, e sostituendo quelli e le traverse danneggiate. I lavori nel centro di Montegrotto Terme nel tratto che va da via Caposeda a Via Catajo si sono conclusi solo pochi giorni fa e in mattinata l’amarissima sorpresa: un nuovo atto vandalico ha distrutto un pezzo della staccionata appena rimessa a nuovo. «Presenterò - tuona il sindaco Riccardo Mortandello - una denuncia contro anonimi per questo ennesimo scempio. Non possiamo tollerare questi che non sono solo atti vandalici ma azioni mirate contro l'amministrazione e contro i cittadini. Anche nel verde pubblico c’è chi ha rubato i fiori appena piantati nelle aiuole. È intollerabile, a questo punto senza buttare soldi per rifare ogni volta la staccionata, stiamo valutando se semplicemente levare i pezzi che vengono vandalizzati. Ci deve essere amore per la cosa pubblica».

Vandali

Molto amareggiato anche il consigliere Omar Turlon che con passione ha seguito i lavori di sistemazione: «Avevamo voluto sistemare la staccionata che in parte si era ammalorata a causa dei cedimenti dovuti alla sponda del laghetto e in parte era stata danneggiata. Abbiamo irrobustito il manufatto rendendolo più alto e con più traversi lungo il lago per garantire maggiore sicurezza a chi si affaccia a vedere il laghetto e le tartarughe, soprattutto per i bambini. Siamo molto orgogliosi di questo intervento costato circa 20 mila euro di cui 4.300 ottenuti dall’assicurazione che ci ha riconosciuto i danni per gli atti vandalici fatti in precedenza. Lo scempio che abbiamo trovato oggi ci spiace davvero moltissimo, la nostra città non lo merita. Andremo comunque avanti con i lavori di posizionamento delle panchine nelle piazzole che abbiamo predisposto per i bancari estivi e dei cestini per le immondizie».