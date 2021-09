Dal 13 settembre, per due settimane, lavori asfaltatura in via Romana

Lunedì 13 settembre prenderanno il via i lavori di asfaltatura e rifacimento della segnaletica orizzontale della via Romana dalla rotonda dell’ex hotel Cristallo alla Rotonda di via Marza - via Vivaldi. L’asfaltatura, il cui costo complessivo è di 90 mila euro, verrà eseguita dalla Imab Costruzioni di Este.

Due settimane

I lavori dureranno per due settimane durante le quali la circolazione sulla via Romana sarà comunque possibile con traffico alternato con regolazione semaforica. Partiranno dalla rotonda prospiciente l’hotel Cristallo e poi si svilupperanno verso l’altra rotonda. Il giovedì, per consentire una regolare viabilità durante lo svolgimento del mercato settimanale, i lavori di asfaltatura verranno sospesi.