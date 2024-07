Anche una manager delle Terme nei guai per l'indagine veneziana

Nella città lagunare di Venezia si sta vivendo uno dei momenti più delicati degli ultimi anni. Era dallo scandalo Mose che i riflettori non erano così puntati con tanta attenzione. Un terremoto giudiziario si è abbattuto sul comune di Venezia. In un'inchiesta per corruzione, legata alla vendita di aree pubbliche e di palazzi comunali, è stato indagato il sindaco della città, Luigi Brugnaro, assieme a due funzionari del suo gabinetto, Morris Ceron, e Derek Donadini. Per Renato Boraso, assessore al comune di Venezia, c'è l'arresto in carcere.

Una padovana coinvolta

Nella stessa inchiesta della Guardia di Finanza, ma in un filone diverso, è stato arrestato l'assessore comunale alla mobilità Renato Boraso. Nell'indagine che nelle ultime ore ha sconvolto la città lagunare è finita anche Alessandra Bolognin di Montegrotto Terme, direttore generale della municipalizzata IVE La Immobiliare Veneziana. Per lei il giudice ha imposto la misura restrittiva degli arresti domiciliari. Stiamo parlando di una partecipata al 99,52% dal comune di Venezia e allo 0,48% dall'azienda dei trasporti Avm.