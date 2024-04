Provoca un incidente stradale e scappa: scoperto grazie ad un paio di testimoni

Alla fine il "pirata" della strada è stato rintracciato e ora dovrà rispondere all'autorità giudiziaria delle sue condotte non in linea con quanto previsto dal Codice della Strada. I carabinieri della stazione di Montegrotto Terme hanno denunciato in stato di libertà un 43enne di origine albanese, per il reato di fuga ed omissione di soccorso stradale a seguito di sinistro. I fatti si sono verificati nella serata dell’8 marzo scorso in via Campagna Bassa di Montegrotto Terme dove il 43enne albanese alla guida di un’Audi A3 ha invaso il senso opposto della carreggiata andando a schiantarsi con una Volkswagen Passat che stava transitando regolarmente. L'automobilista al volante, 54 anni italiano, dopo l'intervento dei soccorritori è stato ricoverato in ospedale dove è stato giudicato guaribile in pochi giorni.

Le indagini

L’Audi A3 ha continuato la sua marcia omettendo di fermarsi e facendo perdere le proprie tracce. I carabinieri, intervenuti sul luogo dell'emergenza, hanno ascoltato due testimoni oculari i quali sono riusciti a fornire solo il modello dell'auto in fuga e due lettere della targa del mezzo che aveva provocato l’incidente. Dopo essersi messi alla ricerca dell'auto in fuga, i carabinieri l'hanno rinvenuta abbandonata pochi chilometri dal luogo dello schianto. Nei giorni successivi i militari hanno continuato la propria indagine acquisendo una fotografia del proprietario dell’auto e mostrandola ai testimoni, i quali lo hanno riconosciuto senza ombra di dubbio quale conducente nella serata dell'8 marzo. Quindi l’uomo è stato convocato in caserma e denunciato all'autorità giudiziaria.