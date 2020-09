Cronaca Stazione / Piazzale della Stazione

Litiga con il marito, viene trattenuta dai carabinieri: lei non ci sta e li morde

Una violenta lite stava per trasformarsi in qualcosa di peggio. Così i carabinieri hanno cercato di distendere gli animi ma la moglie era troppo arrabbiata: è stata arrestata per resistenza a pubblico ufficiale