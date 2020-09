Per scappare ai poliziotti cerca di gettarsi da un ponte: bloccato e arrestato

Per scappare ai poliziotti ha tentato di gettarsi dal ponte del cavalcavia Borgomagno. Un 35enne, segnalato come molesto da alcuni passanti, è stato arrestato.

La vicenda

Erano le otto della mattina di domenica 20 settembre quando la polizia ha ricevuto una telefonata: c’era un 35enne del Togo, senza fissa dimora, che disturbava i passanti. Così una volante è andata in piazzale stazione ma quando l’uomo ha visto gli agenti se l’è data a gambe. Arrivato in cima al cavalcavia Borgomagno ha cercato di buttarsi di sotto ma i poliziotti sono riusciti a fermarlo. E comunque non c’era verso che li seguisse: ha morso la mano a uno degli agenti mentre all’altro ha provocato delle contusioni, tanto che è dovuta arrivare in soccorso una pattuglia della Polfer. Il 35enne è stato arrestato per resistenza e lesioni, mentre gli agenti in ospedale hanno ricevuto una prognosi di 7 e 3 giorni.