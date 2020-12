Caprette abbandonate sui colli: morto il maschio per avvelenamento alimentare

Secondo i risultati dell'esame necroscopico fatto dal veterinario, il maschio di capra abbandonato sui Colli Euganei e portato con l'altro maschio e la femmina in un'oasi, è morto per avvelenamento alimentare. Le tracce di intossicazione sono evidenti nell'intestino e nei reni.

Le merendine

«Gli animali sono sopravvissuti per mesi mangiando quello che davano loro alcuni volontari e gli escursionisti: probabilmente questi ultimi hanno dato quello che avevano con loro (merendine, cioccolato...) seguendo il luogo comune secondo cui una Capra mangia di tutto. Ma evidentemente non è così- spiegano dall'associazione- Purtroppo non siamo arrivati in tempo. Adesso gli altri due sono in cura, speriamo bene. La colpa è comunque di chi li ha abbandonati. Altro fatto non irrilevante: le caprette essendo domestiche, al contrario di quelle selvatiche, dovevano essere seguite da un veterinario per le cure antiparassitarie. Ora almeno avranno una possibilità di salvarsi, se fossero rimaste sui colli non avrebbero passato l'inverno. Vergogna a chi ha messo in dubbio la serietà della struttura dove erano state trasferite. Non sono escluse querele contro chi si è “allargato” nei commenti diffamatori, più di qualcuno dovrà scusarsi».