Incidente sulla A4, muore schiacciata da quattro camion 40enne di Piove di Sacco

E' morta sul colpo, dopo essere stata coinvolta in un grave incidente con 4 camion. Chiara Moressa, 40 enne di Brugine, che viaggiava su una Opel Corsa è deceduta oiggi 3 ottobre sulla A4, tra Portogruaro e San Stino di Livenza. Un tamponamento fra quattro mezzi pesanti e una macchina ha coinvolto l'auto guidata dalla 40enne, che è stata tamponata e sospinta, finendo sotto all'autoarticolato che viaggiava davanti a lei. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza i veicoli e hanno estratto l'automobilista. Il medico del 118 ne ha dichiarato il decesso e l'elisoccorso del Suem di Treviso che è volato sul posto è ripartito vuoto. Per i rilievi e la ricostruzione impegnati per ore gli agenti della polizia stradale di San Donà. Il personale di Autovie Venete, società che gestisce l'autostrada, ha coordinato gli interventi, aiutando nella gestione del traffico, rallentato e bloccato per ore, con la chiusura del tratto per consentire i soccorsi. A causare il tamponamento a catena sembra sia stato il guasto a un furgone che poco prima era rimasto in panne lungo una delle carreggiate generando rallentamenti e infine l'impatto di un ultimo veicolo arrivato a velocità sostenuta che avrebbe tamponato gli altri alla fine della fila degli autoarticolati. Code di dieci chilometri e Polstrada costretta ad intervenire anche nei confronti di molti curiosi che cercavano di filmare con i propri smartphone l'incidente.