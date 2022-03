Anziana trovata morta in casa, probabilmente uccisa dalle esalazioni dell'incendio

L’incendio, le esalazioni, la morte. Un’anziana è stata trovata morta in cucina, probabilmente uccisa dal fumo sprigionato nell’incendio.

Il fatto

Erano le 12.30 di mercoledì 16 marzo quando i vigili del fuoco sono accorsi in viale delle Terme a Galzignano per un incendio. Una volta entrati in cucina hanno trovato il corpo privo di vita dell’anziana proprietaria di casa, probabilmente morta a causa delle esalazioni. Il personale sanitario del Suem e i carabinieri sono arrivati poco dopo. Le cause dell’incendio ancora non si conoscono.