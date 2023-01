Medicina in lutto a Boara Pisani: è morta Rosaria Romano, la dottoressa di tutti

E' morta improvvisamente Rosaria Romano, 61 anni, medico di base, persona molto nota tra Padova e Boara Pisani. La donna il 28 dicembre si è sentita male ed è stata ricoverata in ospedale per una mancanza di sodio nel sangue. Nonostante situazione fosse complicata, sembrava comunque sotto controllo, ma all'improvviso il suo quadro è peggiorato e per la professionista non c'è stato nulla da fare.

Funerali

La vittima viveva a Boara Pisani da ormai trent'anni, ma era originaria di Messina. Specializzata in Nefrologia, ha svolto il suo primo incarico importante al carcere di Rovigo, prima di svolgere il lavoro di medico di base a Boara Pisani. I funerali di Rosaria Romano si svolgeranno lunedì alle 15 nella parrocchiale di Boara Pisani. Lascia la mamma Caterina e i fratelli Antonio e Sergio.

Il Parroco

«Questa professione, può aiutarci a capire lo "spessore" della vita di Rosaria - scrive il parrco don Francesco sui social - .Prepararsi ad essere medico e poi esercitare questa professione, evidenzia non solamente una propensione per un determinato ambito lavorativo, ma una vocazione a cercare di far star bene le persone.

Rosaria, per tutto il tempo nel quale ha svolto il suo mandato di medico, l'ha fatto con profonda convinzione, determinazione e assoluta dedizione. Sono aggettivi questi, che onorano il suo impegno, ma soprattutto la sua storia di donna e di professionista nell'ambito della salute delle persone. Purtroppo, la sua inaspettata e repentina morte, lascia in un profondo e doloroso smarrimento la mamma Caterina, i fratelli Sergio e Antonino e gli altri familiari e parenti. Preghiamo per l'anima di Rosaria e affidiamo al Signore e alle sue consolazioni anche i suoi cari, che sono chiamati a tenere vivo il ricordo della loro congiunta. Il Signore, ricompensi Rosaria per tutto il bene che ha fatto e la introduca nella pace del Paradiso».