Incendio in casa, 65enne muore in ospedale dopo più di un mese

È morto in ospedale a Padova Adriano Toso, 65enne di San Giorgio delle Pertiche che oltre un mese fa era rimasto coinvolto nell'incendio che aveva colpito la sua abitazione di via Mometto, nella frazione di Arsego.

Adriano Toso

Il rogo era divampato lo scorso 23 marzo intorno alle ore 18, con l'uomo rimasto sorpreso dalle fiamme che si sono sviluppate all'interno della sua abitazione. A dare l'allarme furono alcuni residenti: sul luogo della segnalazione arrivatono nel giro di pochi minuti i sanitari del Suem 118 e i vigili del fuoco, e vista la gravità della situazione era stato anche richiesto l'intervento dell'elisoccorso. Dopo essere stato stabilizzato il 65enne era stato trasportato in ospedale a Padova, dove era arrivato in condizioni gravissime: dopo pochi giorni si era scoperto che non era la prima volta che Adriano Toso rimaneva coinvolto in un incendio.