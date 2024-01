Il malore, l'operazione e il crollo: muore docente e ricercatore universitario

Grave lutto per l'Università di Padova: è scomparso martedì 23 gennaio a causa di un malore il professore Alberto Pivato, 48 anni, grande esperto ambientale, ricercatore e docente del Dipartimento di Ingegneria civile e ambientale dell'ateneo patavino.

Pivato è stato trovato dalla moglie svenuto in casa in via Garibaldi a Ponzano Veneto (Treviso), probabilmente colpito da un infarto: trasportato d'urgenza all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, è stato operato d'urgenza ma nonostante l'intervento chirurgico sia perfettamente riuscito - come racconta TrevisoToday - il suo cuore lo ha nuovamente tradito, questa volta definitivamente, una volta giunto in reparto. I medici stavolta non hanno potuto far nulla per salvargli la vita. Il docente lascia moglie e le due figlie piccole: era molto conosciuto e apprezzato come esperto ambientale e ricercatore dell'Università di Padova. Proprio a queste tematiche aveva legato la sua vita con varie pubblicazioni e podcast (Green stories, realizzato in collaborazione con docenti dell'Università di Padova) e conferenze seguitissime: l'ultima risale a qualche giorno fa e lo aveva visto protagonista di un talk ("Non esistono più le mezze stagioni"), organizzato dall'Azione cattolica di Treviso al teatro Aurora, a cui aveva preso parte anche il Vescovo, Monsignor Michele Tomasi.

Pivato, di origine coneglianese, è stato ricordato anche dall'amico e sindaco di Ponzano Veneto, Antonello Baseggio, con una dedica su Facebook: i due si erano incontrati per l'ultima volta domenica scorsa. "Mi spiace moltissimo. Un dolore e un accadimento difficile da accettare, specie per un amico le cui strade ci hanno portato più volte ad incontrarci. Ci siamo conosciuti e sostenuti in Forza Italia nel periodo in cui ai giovani coordinatori (come eravamo noi) veniva chiesto di trasformare la politica in amore e dedizione verso il territorio" ha scritto il sindaco "Poi quando la tua necessità di trovare una "casa" alla compagnia teatrale ti ha portato a Ponzano aiutandomi, da giovane assessore, a realizzare i primi eventi e alla Compagnia Stabile del Leonardo ad avere una sede. Oggi posso solo ringraziarti per la breve amicizia che abbiamo potuto avere e per tutto quello che anche grazie a te è stato realizzato anche nel nostro comune. Ciao Alberto". I funerali saranno fissati probabilmente già nei prossimi giorni.