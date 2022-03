Dai campi di prigionia alla carica di primo cittadino: morto a 99 anni l'ex sindaco Albino Bellon

Se n'è andato a un passo dal secolo di vita, portando con sé un bagaglio storico di straordinaria conoscenza: si è spento lunedì sera Albino Bellon, ex sindaco di Cadoneghe dal 1965 al 1980, il quale avrebbe compiuto 100 anni il prossimo 18 maggio.

Albino Bellon (che lascia la moglie Luciana e le figlie Annalisa, Emanuela e Ornella) oltre a ricoprire per 15 anni la carica di primo cittadino ha fatto anche l'insegnante di scuola elementare, ma solo dopo aver provato l'orrore dei campi di concentramento: mentre si trovava in Grecia per la Seconda Guerra Mondiale - come racconta "Il Mattino di Padova" - si rifiutò di combattere con i tedeschi e finì prima a Leopoli, in Ucraina, e poi a Wietzendorf, in Germania, salvo riuscire a tornare a casa nel giugno del 1945. L'attuale sindaco Marco Schiesaro lo ricorda così: «Per Cadoneghe, Albino Bellon è stato, più che un sindaco, "il" sindaco: primo cittadino dal 1965 al 1980, esempio per ogni amministratore che voglia essere davvero al servizio della comunità. Albino era anche l'instancabile memoria storica del nostro territorio: i suoi libri raccontano la Cadoneghe che fu e lasciano intendere quella che sarà: un paese capace di guardare al futuro, con le radici ben salde nel suo ricco passato». Il funerale di Albino Bellon si terrà sabato alle 10 nella chiesa di San Bonaventura, a Cadoneghe.