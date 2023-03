Colpito da infarto mentre entra in auto: 58enne muore poche ore dopo

Era pronto a partire con la sua Ford Fiesta dal parcheggio della gelateria, ma un malore non gli ha dato scampo: Alfredo Peraro, 58enne originario di Vigonza ma residente con la famiglia a Pianiga (Venezia), è morto in ospedale nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 marzo per le conseguenze di un infarto che lo aveva colpito poche ore prima.

I fatti

Tutti, infatti, ha inizio nel pomeriggio di venerdì 10 in via Marconi a Ponte San Nicolò: come riporta "Il Gazzettino" l'uomo era appena salito in macchina quando è stato colto da un attacco di cuore: un cliente della vicina gelateria si è reso conto che qualcosa non andava, lanciando l'allarme. In attesa dell'arrivo dei sanitari del Suem 118, precipitatisi in pochi minuti sul posto, un medico di passaggio ha praticato le prime operazioni di rianimazione, con il 58enne che, seppur incosciente, è rimasto in vita. Alfredo Peraro, che di professione faceva il meccanico, è stato quindi trasportato d'urgenza in ospedale, dove però il suo cuore ha definitivamente cessato di battere nella notte: spetterà ora ai carabinieri della locale stazione ricostruire le ultime ore di vita dell'uomo.