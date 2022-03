Vinta dal male in sole due settimane: un tumore si porta via Alyssa

Il male ha avuto la meglio in sole due settimane, spezzando la sua vita oltre al cuore di tutte le persone che le volevano bene: si è spenta all'età di 49 anni (compiuti in settimana) Alyssa Zanella, vinta da un tumore al pancreas.

Alyssa

Madre del 16enne Alex e fidanzata con Andrea, Alyssa - come ricorda "Il Gazzettino" - era la più giovane rispetto agli altri tre fratelli Angela, Donatella e Maurizio. La 49enne viveva a Tombolo e lavorava ormai da 28 anni a San Martino di Lupari per la ditta Saba Italia, che realizza prevalentemente divani: amante dei gatti, Alyssa viveva in funzione del figlio Alex. I funerali si terranno lunedì 7 marzo alle ore 15 nella chiesa di Tombolo.