Bimbo di tre mesi investito e ucciso, il piccolo Anas ora riposa nel cimitero di Chiesanuova

Non hanno avvisato praticamente nessuno, preferendo un momento intimo per l'ultimo saluto al loro piccolo angelo: è stato sepolto nel Cimitero Maggiore di Chiesanuova a Padova Anas Zidane, infante di tre mesi investito da un'auto in via del Plebiscito lo scorso 21 marzo mentre attraversava la strada con la madre.

Una tragedia che aveva scosso l'intera comunità padovana: erano da poco passate le 15.30 di quel drammatico lunedì quando il passeggino su cui Anas era tranquillamente sdraiato è stato colpito in pieno da un'auto, che ha fatto sbalzare il piccolo, il cui volo rovinoso è terminato sull'asfalto. A prestargli i primi soccorsi prima dell'arrivo dell'ambulanza è stata un'infermiera fuori servizio, che gli ha praticato un disperato massaggio cardiaco, ma una volta arrivato in ospedale Anas è deceduto in seguito alle gravi lesioni riportate. Come racconta "Il Mattino di Padova" la famiglia, di origini marocchine, è stata fino all'ultimo indecisa se riportare in patria il corpo del piccolo o se dargli degna sepoltura in città, dove vivono da due anni: la scelta è ricaduta su quest'ultima opzione, con i genitori e i fratelli di Anas (di 13 e 8 anni) che martedì si sono raccolti per un breve momento di preghiera in ospedale per poi portarlo al Cimitero Maggiore di Chiesanuova, dove ora riposa in pace. Una cerimonia intima per volere della madre Fatima e del padre Driss, che spiega: «Non abbiamo fatto un vero funerale, mia moglie ha preferito così: c'è il Ramadan e tanta gente deve lavorare, non volevamo creare problemi».