Angelo Faccia, storico orologiaio del centro, è venuto a mancare

Angelo Faccia, titolare dell'omonima orologeria è venuto a mancare lunedì 24 gennaio. Il negozio nel pieno centro di Padova ora è chiuso per lutto.

L'orologiaio

Era il 1957 quando l'orologeria Faccia è stata aperta. Angelo era la sua anima e la sua famiglia lo ha seguito nella gestione dell'impresa. Si trova nel pieno centro di Padova, in via Boccalerie. «Dopo una vita vissuta dietro il banco della propria attività ci ha improvvisamente lasciati - ha scritto sui social Massimiliano Pellizzari, presidente dell'Associazione commercianti del centro, di cui Faccia era socio - L'Acc si unisce al dolore della famiglia per la perdita del loro caro. Ciao Angelo, che la terra ti sia lieve». Clienti e colleghi lo ricordano come una persona disponibile e cortese, con un grande amore per il proprio lavoro. Nel suo negozio si respirava aria d'altri tempi. «Mi dispiace immensamente - è il messaggio della consigliera comunale Vanda Pellizzari - Perdiamo prima di tutto un amico e un professionista gentile, abile e sempre disponibile. Sentiremo la sua mancanza».