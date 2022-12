Si è spenta Anna Ciardullo, consigliere di amministrazione di AltaVita-Ira

La notizia della scomparsa dell’avvocato Anna Ciardullo è giunta tanto improvvisa quanto inaspettata a Padova in piazza Mazzini, nella sede di AltaVita-Ira.

Anna Ciardullo

Afferma Stefano Bellon, presidente dell’Istituto per Anziani: «Sono fortemente scosso. Proprio qualche sera fa era seduta accanto a me durante la riunione del Consiglio di Amministrazione di AltaVita-Ira. Nulla poteva far pensare a una fine così repentina. Non esistono parole per colmare il vuoto che ha lasciato. Ho perso un’amica e una preziosa collaboratrice all’interno del CdA di AltaVita-Ira. Era un importante punto di riferimento per la sua competenza, per la sua passione, per la sua grande forza, per la sua gentilezza, per la sua esperienza ultradecennale all’interno del consiglio di AltaVita-Ira». L’avvocato Anna Ciardullo, calabrese, era molto conosciuta a Padova, ove aveva il suo studio in via del Risorgimento. Laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara, l’avv. Ciardullo aveva maturato esperienze professionali in ambito penale, civile giudiziale e stragiudiziale, diritto di famiglia , diritto minorile , diritto societario e diritto fallimentare. Ha anche prestato attività professionale come Consulente Legale presso i Consultori dell'ULSS 6 Euganea di Padova e dell’ULSS 5 Polesana di Rovigo. Dal luglio 2006 al luglio 2016, sotto le presidenze di Tino Bedin, prima, e di Stefano Bellon, poi, è stata membro del Consiglio di Amministrazione della Casa di Riposo per Anziani AltaVita-Ira di Padova. Dall’agosto 2021 con il ritorno di Stefano Bellon alla presidenza dell’Ente, lei era stata nuovamente chiamata a far parte del CdA. Anna Ciardullo aveva scelto Padova come sua città di adozione. Molti la conoscevano come “Daniela”, l’”amica delle donne”. Per anni, infatti, si è spesa in favore dei diritti delle donne. Animata da un forte impegno civico, è stata attiva nel consiglio di quartiere dell’Arcella, zona nella quale risiedeva. Anna Ciardullo è stata fortemente impegnata per rendere più efficace e incisiva l’azione forense e ha sempre dato il suo prezioso contributo per l’amministrazione di una giustizia dal volto umano. I funerali si svolgeranno nella sua Cosenza, dove si era recata qualche giorno fa per essere vicina agli anziani genitori nel periodo delle festività di fine anno.