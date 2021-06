Muore annegato nel Brenta dopo la fuga dalla polizia: aveva provato a rubare cibo in un supermercato

Ha provato la fuga disperata per evitare l'arresto, ma il suo tentativo è finito nel peggiore dei modi: un uomo di origini africane è morto annegato nel fiume Brenta.

I fatti

Tutto ha avuto inizio alle ore 16 di venerdì 4 giugno, quando l'uomo si è recato all'Eurospar di via Altichiero con l'intento di asportare generi alimentari nascondendoli nel suo zainetto. L'addetto alla sorveglianza, però, lo scopre e gli chiede di aprire la sacca per verificare il contenuto: il ladruncolo, per tutta risposta, lo spinge e guadagna l'uscita iniziando a scappare a gambe levate. Inseguito dal vigilante e dalla polizia e preso dal panico, l'uomo decide quindi di buttarsi nel vicino fiume Brenta e di provare ad attraversarlo per seminare le forze dell'ordine, ma giunto a metà strade le forti correnti lo hanno trascinato via. I vigili del fuoco, portatisi sul posto con tanto di elicottero e sommozzatori, hanno proceduto nelle ricerche dell'uomo fino alle 20.30 circa, quando è stato trovato sul fondale a una trentina di metri dal punto in cui si era tuffato.