Tragico decesso in città: 55enne annegato in un tombino in cui si era incastrato

Una tragica morte: un uomo di 55 anni originario di Sassari ma residente in città è morto a Padova dopo essere annegato in un tombino in cui era rimasto incastrato.

I fatti

Il dramma si è consumato nella notte tra lunedì 11 e martedì 12 ottobre in via Palestro: con ogni probabilità l'uomo (che non presenta segni di violenza e che si ritiene avesse assunto alcol) stava cercando di recuperare qualche oggetto caduto nel tombino salvo però venire sopraffatto dall'acqua stantia al suo interno, morendo annegato. La polizia di Stato è giunta sul posto - dove già si trovavano i sanitari del Suem 118 - insieme alla polizia scientifica e al medico legale intorno alle 3.30 di notte: il 55enne abitava nelle vicinanze di via Palestro.