Dramma in Sardegna: commercialista padovana muore facendo immersioni a Caprera

Tragedia all'isola di Caprera in Sardegna dove una donna padovana di 54 anni che era impegnata in un'immersione ha perso la vita. Secondo le prime informazioni Antonella Picello, commercialista con lo studio in centro a Padova, era in compagnia di alcuni amici quando si è sentita male poco dopo le 13.

I soccorsi

La donna, a cui è subito stato passato un boccaglio, è stata portata a riva in attesa dei soccorsi della guardia costiera e dei sanitari. Nonostante le manovre di rianimazioni per lei non c'è stato niente da fare.

Notizia in aggiornamento