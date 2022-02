Malore fatale in bici: morto un 65enne sui Colli Euganei

Se n’è andato all’improvviso, durante una delle pedalate che tanto amava fare: Antonio Bacciliero, 65enne di Grumolo delle Abbadesse, è morto mentre stava facendo un giro in bicicletta sui Colli Euganei

I fatti

È successo nel tardo pomeriggio di sabato 12 febbraio a Bastia di Rovolon: l’uomo era in compagnia di un amico quando all’altezza di via Monte Tezze ha accusato un malore che si è rivelato fatale, finendo a terra dopo aver zigzagato con la bici per qualche metro. Sul posto anche l’elisoccorso del Suem 118 (oltre a due pattuglie dei carabinieri), ma per il 65enne non c’è stato nulla da fare: Antonio Bacciliero era iscritto a un gruppo sportivo del Vicentino.