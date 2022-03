Morte dell'ispettore Baido, all'odio social risponde il sindacato di polizia Fsp

«Il male che hai fatto ti è tornato indietro». Questo e altro ha scritto Marco E. sui social, commentando un post che riferiva della morte dell'ispettore Leonardo Baido. Il sindacato di polizia Fsp promette querela.

Il fatto

Il commento risale a sabato 5 marzo. Marco E. ha scritto sotto il post di un articolo sull'incidente di cui è rimasto vittima Baido: «Vedi che la ruota gira. Tutto il male, tutte le famiglie che hai lasciato senza un padre perché era il tuo lavoro, tutte quelle mogli a picchiare le sbarre e i figli disperati. Almeno tutto torna. Il male che hai fatto ti è tornato indietro». Parole che hanno fatto scattare in primo luogo la difesa degli utenti del web che hanno replicato e in secondo luogo l'intervento del sindacato di polizia Fsp che ha pubblicato lo screen del commento e del profilo di Marco: «Certe persone non meriterebbero nessuna considerazione se non fosse che l'odio che vomitano anche in occasione di tragedie come questa non possono non avere adeguata risposta - scrive il sindacato - Sarà pertanto un piacere (neppure troppo) conoscerle in tribunale, e per questo abbiamo già dato mandato al nostro legale anche se, il luogo ove sarebbe più giusto condurle sarebbe da un buon analista».