Trovata morta una donna di 50 anni nel camerino di un negozio

È stata trovata dalla vigilanza priva di vita all’interno di un camerino. La donna si chiamava Mariella Sato, 50 anni, e viveva a Cadoneghe.

Il fatto

Nella serata di mercoledì 22 settembre il personale del negozio Decathlon in via Venezia poco prima della chiusura ha fatto il giro del negozio. I sorveglianti hanno trovato un camerino chiuso dall’interno: hanno bussato ma non rispondeva nessuno. Lo hanno forzato e hanno trovato il corpo senza vita della 50enne. Hanno chiamato la polizia che ha raccolto le informazioni necessarie e poi ha contattato il pubblico ministero di turno: sarà necessario un esame esterno ma sembra che si tratti di una morte per cause naturali.