Infarto fatale al supermercato: 53enne muore mentre sta pagando la spesa

È successo tutto in pochi istanti, e nonostante i soccorsi tempestivi non c'è stato nulla da fare: Cesarino Guglielmi, 53enne di Vigonza, è morto nel pomeriggio di giovedì 3 febbraio al supermercato In's di via Salata a Noventa Padovana a causa di un infarto fatale.

Malore fatale

A riportare quanto accaduto è "Il Gazzettino": l'uomo stava per pagare la spesa alla cassa del supermarket quando si è sentito improvvisamente male ed è crollato a terra. Il personale ha subito chiamato il Suem 118, con i sanitari (precipitatisi sul posto insieme ai carabinieri di Noventa Padovana) che per oltre un'ora hanno provato a rianimare il 53enne prima di portarlo in ospedale a Padova, dove è deceduto. Cesarino Guglielmi era disoccupato, e i suoi problemi legati all'abuso di alcol ne avevano debilitato il fisico: l'uomo lascia due figli.