Vinta da un male incurabile: si è spento il sorriso di Chiara, parrucchiera 49enne

Non ce l'ha fatta, nonostante la strenua lotta: si è spento a 49 anni il sorriso di Chiara Rossato, parrucchiera di Grantorto, scomparsa nella serata di martedì 5 aprile all'ospedale di Cittadella a causa di un tumore ovarico.

Chiara Rossato

Un male diagnosticatole lo scorso novembre e che l'ha portata - come racconta "Il Gazzettino" - a eseguire una delicata operazione a Verona a dicembre. Chiara Rossato, che con la sorella Viviana gestiva il salone Vivi Hair Stylist a Grantorto, era molto conosciuta in paese e ben voluta da tutte le clienti, che la ricordano per la sua allegria e il sorriso sempre presente sul suo volto. La 49enne ha continuato a lavorare finché la malattia glielo ha permesso, e per sua scelta personale ha voluto mantenere il massimo riserbo sul tumore per non dare pensieri alle tante persone a lei vicine. La malattia ha preso il sopravvento nelle ultime settimane, tanto che per Chiara Rossato è stato necessario il ricovero in ospedale a Cittadella, dove si è spenta accudita dal marito Celestino. La 49enne lascia il padre Guerrino, le sorelle Paola e Viviana e sette nipoti, a cui era legatissima: il funerale si terrà domani, venerdì 8 marzo, nella chiesa di Grantorto.