"Morte bianca" nel Padovano: si è spento Christopher, angelo nato da soli sei giorni

Una notizia che ha sconvolto l'intera comunità di Torreglia, facendo rapidamente il giro della provincia: si è spento nel sonno dopo soli sei giorni di vita Christopher Sordini, gettando nello sconforto il padre Lorenzo, la madre Beatrice e i due fratellini Nathan e José.

Una "morte bianca" che - come riporta "Il Gazzettino" - è occorsa lo scorso 12 aprile: i due genitori, al settimo cielo per la nascita del loro terzogenito, lo hanno trovato senza vita. Le cause del decesso verranno stabilite dall'autopsia, che è stata disposta per capire per quale motivo il cuore del piccolo Christopher si sia improvvisamente fermato. La notizia ha iniziato a diffondersi solo ieri, quando in paese è apparso l'annuncio funebre: la "messa di Resurrezione" (così viene chiamata nel necrologio) si terrà domani, sabato 23 aprile, alle ore 10.30 nella chiesa del Sacro Cuore di Abano Terme, parrocchia frequentata dall'intera famiglia. Sconvolto per l'accaduto anche il sindaco di Torreglia Filippo Legnaro che, contattato dal quotidiano locale, ha subito espresso la vicinanza della comunità ai coniugi Sordini, giunti quattro anni fa da Perugia.