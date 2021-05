Cade dalla bici per un malore, muore ciclista della provincia di Padova

É stato colto da un malore mentre si trovava in sella alla bici. A nulla sono valsi i tentativi di rianimare il 75enne.

Il fatto

Erano da poco passate le 9 del mattino di venerdì 14 maggio. Un 75enne di Tombolo stava pedalando in sella alla sua bici con un amico a Fonte Alto (Treviso). Ad un certo punto si è sentito male e cadendo a terra ha sbattuto violentemente la testa. Ha perso i sensi e l’amico ha chiamato subito l’ambulanza, arrivata assieme alla polizia locale in via Belli. I medici hanno provato a rianimarlo ma non c’è stato nulla da fare.